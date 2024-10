Brasileiras perdem disputa pelo bronze e ficam sem medalha no Grand Slam de Abu Dhabi

Neste sábado, duas judocas brasileiras estiveram muito próximas de garantir mais duas medalhas para o Brasil no Grand Slam de Abu Dhabi. Gabriella Mantena (63kg) e Ellen Froner (70kg) chegaram à disputa do bronze em suas categorias, mas acabaram perdendo as lutas para competidoras da Itália e da Croácia, respectivamente.

Mantena teve a primeira chance do dia ao enfrentar Carlotta Avanzatto na luta por uma das medalhas de bronze na categoria meio-médio feminino. Em um combate bastante disputado, a vitória ficou com a italiana, que ganhou no critério de punições (3 a 2), enquanto a brasileira terminou em quinto lugar.

Anteriormente, Gabriella Mantena havia derrotado Zalina Zuraeva (atleta neutra) com um ippon, mas foi eliminada nas quartas de final pela francesa Manon Deketer, também por ippon. Gabriella se classificou para a repescagem pelo bronze, onde venceu Amanda Zuaznabar Torres nas punições, garantindo assim sua chance de disputar a medalha.