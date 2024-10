Bielsa admite "autoridade afetada" no Uruguai após críticas de Suáraez

Em entrevista coletiva após a derrota para o Peru nesta sexta-feira (11), Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai, comentou pela primeira vez das críticas que recebeu de Luis Suárez e outros nomes importantes da seleção uruguaia. Para o comandante, sua autoridade acabou sendo afetada, mas que o assunto não interferiu no resultado contra os peruanos pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

"Influência [no duelo] não teve. A entrega da equipe me pareceu que foi muito generosa, apesar de como jogamos. Creio que o que passou durante a semana não condiciona nem explica [o placar], não vinculo a como jogamos, nem creio que tenha tido efeito", disse.

"Não ignoro tudo o que se passou e sei que a minha autoridade fica de alguma forma afetada, mas fiz a preparação do jogo com a máxima seriedade, e a resposta que encontrei nos jogadores foi a mesma que encontrei desde que comecei a trabalhar na seleção. Para resumir, o que aconteceu não teve efeito no rendimento, na preparação do jogo, na atitude com que foi encarado. Todos o enfrentamos com a máxima seriedade, mas claro que não ignoro tudo o que aconteceu", acrescentou.