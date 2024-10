São Paulo divulga abertura da venda de ingressos para jogo contra o Vasco em Campinas; veja informações

Também no sábado, mas a partir das 22h, ficam disponíveis as entradas para os sócios que tiverem duas estrelas, uma estrela e também para aqueles que não tiverem nenhuma. Por fim, a venda geral de bilhetes será iniciada apenas no domingo (13), a partir das 10h.

O valor dos ingressos para assistir ao jogo do Brinco de Ouro varia de R$ 90,00 a R$ 200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Sul, com meia-entrada saindo a R$ 45,00. Já a seção mais cara é a Cadeira Oeste Vitalícia, em que a meia custa R$ 100,00.

Já a comercialização para a torcida do Vasco será realizada de domingo até terça-feira, pelo mesmo site (www.spfcticket.net). Haverá venda presencial no dia do jogo, das 15h às 22h15, na bilheteria do portão 23 do Brinco de Ouro. As entradsa para a Arquibancada Norte custam R$ 90,00.

O São Paulo figura, neste momento, na quinta posição da tabela do Brasileirão, com 47 pontos. O Tricolor continua na busca por uma vaga no G4 da competição nacional e segue na caça ao Flamengo - atual quarto colocado, com 51 pontos.

Veja os preços dos ingressos para o jogo no Brinco de Ouro:

ARQUIBANCADAS