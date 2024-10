Conmebol altera local de jogos de Santos e Corinthians pelas quartas da Libertadores feminina

?? ¡Los horarios de los Cuartos de Final!

? Os horários das quartas de final! #LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas | #LibertadoresFEM pic.twitter.com/slBrzpn3hg

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 11, 2024

Do outro lado da chave, Independiente Santa Fé e Alianza Lima se encaram às 17h, nesse domingo. Mais tarde, às 20h, Deportivo Cali fecha os encontros das quartas de finais frente ao Independiente del Valle. No primeiro anúncio, os duelos iriam acontecer no Estádio Carfem, mas com a alteração o local está indefinido.

Na primeira fase, o Peixe teve a melhor campanha, com 100% de aproveitamento. Assim, as Sereias da Vila terminaram na liderança do Grupo B, com nove pontos.