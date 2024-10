Brasil segue líder do ranking da Fifa de futsal; Argentina ganha duas posições

Vencedor da edição de 2024 da Copa do Mundo, o Brasil manteve, como previsto, a liderança do ranking da Fifa de futsal. Agora, a equipe hexacampeã mundial possui 1650.75 pontos, com uma boa vantagem sobre Portugal, a segunda colocada, que soma 1546.33 pontos.

Derrotada pelo Brasil na final da Copa do Mundo, a Argentina ganhou duas posições no ranking e está em terceiro lugar. Outras ascensões importantes no ranking da Fifa de futsal ficam com o Cazaquistão, que passou da oitava para a quinta posição, e a Ucrânia, que avançou do 12º para o 9º lugar.