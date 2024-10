Volante do Fluminense, Bernal celebra convocação para o Uruguai e comenta adaptação ao futebol brasileiro

Bernal também comentou sobre como vem sendo sua adaptação ao Fluminense e ao futebol brasileiro de maneira geral. Contratado pelo Tricolor carioca junto ao Defensor-URU, o uruguaio foi anunciado no último dia 3 de agosto e assinou vínculo até julho de 2028.

"Me sinto bem, me receberam da melhor maneira, foi muito lindo. Para minha primeira saída, creio que hoje ando bastante bem, com calma, tranquilo, me adaptando ao que é o Fluminense e o futebol brasileiro, que tem suas diferenças", apontou o atleta.