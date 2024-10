Messi e Neymar publicam homenagens a Iniesta após aposentadoria do espanhol: "Prazer jogar contigo"

Na última segunda-feira, o histórico meio-campista Andrés Iniesta anunciou sua aposentadoria do futebol. Ídolo do Barcelona e da seleção da Espanha, o jogador optou por encerrar a carreira aos 40 anos de idade.

Já nesta terça-feira, Iniesta recebeu homenagens dos mais diversos atletas do mundo do futebol. Ex-companheiros do meia no clube catalão, Lionel Messi e o brasileiro Neymar também não deixaram de publicar mensagens para o espanhol.

Messi foi o primeiro a postar uma pequena homenagem em seu story do Instagram. O argentino afirmou que Iniesta foi um de seus companheiros com "mais magia" e que desfrutou muito quando esteve jogando ao lado do meia.