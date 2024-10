Equador x Paraguai: confira raio-x e curiosidades do jogo pelas Eliminatórias

Retrospecto recente equilibrado

Os resultados dos últimos cinco duelos entre as seleções mostram um forte equilíbrio. Foram duas vitórias do Equador, duas do Paraguai e um empate.

Jovens talentos

Figura constante na seleção equatoriana, Kendry Páez tem 17 anos, joga no Independiente del Valle e já está vendido ao Chelsea, da Inglaterra. No lado paraguaio, a grande promessa é Julio Enciso, que foi revelado pelo Libertad mas atua no Brighton, da Inglaterra, desde 2022.

Rostos conhecidos do Brasileirão

Félix Torres (Equador), Alan Franco (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Internacional) são os equatorianos convocados que atuam no futebol brasileiro. No Paraguai, tem ainda mais nomes: Gatito Fernández (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Villasanti (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Ángel Romero (Corinthians) e Isidro Pitta (Cuiabá).