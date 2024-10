Botafogo e Flamengo são os times brasileiros com mais convocados nesta data Fifa; confira

Entre os times do Rio, Fluminense e Vasco aparecem entre as equipes com menos convocados para essa data Fifa. O Tricolor carioca teve apenas dois atletas chamados (Bernal, do Uruguai, e Jhon Arias, da Colômbia), enquanto o Vasco cedeu apenas um jogador de seu plantel (o uruguaio Puma Rodríguez).

Os grandes paulistas da Série A, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras, tiveram três convocados cada. Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e José Martínez (Venezuela) representam o Timão. Já Weverton (Brasil), Gómez (Paraguai) e Ríos (Colômbia) são do Verdão, enquanto Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Jamal Lewis (Irlanda do Norte) foram chamados do lado tricolor.

Dos 20 times que disputam o Brasileirão, apenas seis não tiveram convocados nessa data Fifa: Cruzeiro, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Criciúma, Juventude e Vitória.