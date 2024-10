VP do Palmeiras recepciona Seleção Brasileira na Academia de Futebol

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, foi o encarregado de recepcionar a delegação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, para o primeiro treino do técnico Dorival Júnior e seus comandados visando o confronto com o Chile, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A segunda-feira foi marcada pelo retorno de alguns velhos conhecidos do torcedor palmeirense à Academia de Futebol. Endrick, atualmente no Real Madrid, pôde matar a saudade das instalações alviverdes e reencontrar os funcionários do clube, que eram seus colegas de trabalho até pouco tempo atrás.

Outra figura que teve uma passagem bem-sucedida pelo Palmeiras foi Cícero Souza. O ex-gerente de futebol do Verdão agora exerce o cargo de gerente de seleções na CBF e interagiu com o vice-presidente palmeirense, Paulo Buosi, durante o treinamento do Brasil desta segunda-feira, assistindo às atividades juntos, ao lado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.