Dorival admite urgência por melhora e convoca torcida para jogo do Brasil

"É uma equipe de troca de passes, uma equipe que evolui com bola dominada, tem jogadores de muito bom nível, vários deles atuando dentro do nosso país. O Chile é uma seleção que nós já conhecemos, acompanhamos há algum tempo. Espero que possamos ter a condição de fazer um jogo muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim. Espero que façamos um jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições", comentou.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A segunda partida, diante do Peru, será dia 15 de outubro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. O comandante pediu o apoio do torcedor para lotar o estádio, que tem capacidade para pouco mais de 70 mil torcedores.

"Conto, mais uma vez, com o apoio do nosso torcedor, estaremos em Brasília dessa vez. Tenho certeza que teremos lotação completa. O torcedor é ansioso na expectativa de ver a nossa seleção de perto. Nós contamos com o apoio de todos vocês e a confiança que sempre nos passava para que possamos entregar aí, se Deus quiser, um grande resultado", falou.

Atualmente, a seleção brasileira soma 10 pontos e ocupa a quinta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Na última data Fifa, o Brasil venceu o Equador, por 1 a 0, e perdeu para o Paraguai, por 1 a 0.