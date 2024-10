Yuri cita "gosto amargo" em empate com Inter e fala sobre parceria com Memphis no Corinthians

"É um jogo amargo, com gosto de derrota. Mas não adianta apenas ficar falando de frustrações, temos que tirar muitas coisas positivas. Tive entrosamento com o Memphis, conseguimos fazer boas combinações como pessoal do meio, defendemos bem. No fim, foi uma infelicidade. Já passou. Agora é se preparar para o jogo contra o Atlético-, que vai ser grande", ampliou.

Yuri ainda aproveitou para falar sobre a sua parceria com Memphis Depay no ataque do Corinthians. O seu primeiro gol, aliás, nasceu de um passe do holandês.

"Foi bom. Ele estava há muito tempo parado. Fez um jogo muito positivo. quase conseguiu me dar duas assistências. É um cara que vai me ajudar bastante e eu vou tentar ajudá-lo também. Temos ficado cada vez mais fortes. Só parabenizá-lo e agradecê-lo pela grande partida e assistência", analisou.

Yuri Alberto chegou ao seu 20º tento em 47 partidas no ano. Essa é sua temporada mais artilheira da carreira, superando 2021, quando marcou 19 vezes pelo Inter. Apesar do recorde individual, o jogador de 23 anos está focado em ajuda o coletivo.

"Nosso time é um só. Todos estão sofrendo. Independente de eu estar fazendo minha parte de campo ou não, sinto a dor igual. Tem sido um momento difícil para o clube. Do jeito que me entrego, acho que posso transmitir essa energia positiva para o clube. É muito importante essa motivação entre nós. Isso vai ajudar a gente sair dessa situação. A entrega de hoje foi muito bacana", finalizou.