Seleção Brasileira derrota Argentina na final e é hexacampeã mundial de futsal

A Seleção ampliou a vantagem restando sete minutos para o intervalo. Valério finalizou e parou no goleiro. No rebote, Rafa Santos desviou para o fundo do gol. Na reta final da primeira etapa, a Argentina melhorou e conseguiu criar oportunidades de marcar, obrigando o goleiro William a fazer boas defesas.

O segundo tempo seguiu com a seleção da Argentina criando as melhores chances, mas parando em William. Faltando sete minutos para o final da partida, os argentinos colocaram o goleiro-linha em quadra e foram para o tudo ou nada.

Com dois minutos para o fim, o goleiro-linha Matias Rosa aproveitou um rebote de William e descontou para os argentinos. Com emoção até o final, a Seleção continuou se defendendo bem e segurou o resultado, para ficar com o título mundial.