PSG fica no empate com o Nice e perde a liderança do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) visitou o Nice neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Francês. No Allianz Riviera, a partida terminou empatada por 1 a 1. Ali Abdi marcou para o time da casa, enquanto Nuno Mendes deixou tudo igual.

Com o resultado, o PSG foi aos 17 pontos e perdeu a liderança da competição para o Monaco, que venceu o Rennes no sábado e tem 19. Por outro lado, o Nice alcançou os nove pontos e permanece na nona colocação.

O PSG volta a campo somente no dia 19 de outubro, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Strasbourg, no Parque dos Príncipes. Já o Nice visita o Nantes no dia 20, às 12 horas. As duas partidas são válidas pela oitava rodada do Campeonato Francês.