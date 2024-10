Corinthians encerra preparação para jogo contra o Internacional pelo Brasileiro; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado na Neo Química Arena.

Para o primeiro jogo de amanhã, o Corinthians tem baixas importantes. O volante Alex Santana e o atacante Talles Magno seguem se recuperando de lesão, enquanto o lateral direito Fagner, o zagueiro André Ramalho e o atacante Romero estão suspensos. O meia Ryan é o mais novo desfalque, já que fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo durante o jogo contra o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Assim, o provável Corinthians que vai enfrentar o Internacional tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Héctor Hernández (Memphis Depay).