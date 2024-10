Atacante do Santos é convocado para seleção colombiana sub-20

Promessa do Santos, o atacante Alejandro Villarreal foi convocado para defender a seleção colombiana sub-20. Os 23 atletas chamados pelo técnico César Torres se reunirão de 14 a 25 de outubro na Sede Esportiva da Federação Colombiana de Futebol, em Bogotá.

A convocação faz parte da preparação da Colômbia para o Sul-Americano sub 20, que será disputado em 2025.

Alejandro Villarreal foi contratado recentemente para as categorias de base do Santos, mas já foi chamado pelo técnico Fábio Carille para uma partida com o profissional. No dia 17 de agosto, ele entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Avaí.