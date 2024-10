Santos pretende usar grama sintética em nova Vila Belmiro

"A previsão do gramado é sintético. O Pacaembu já colocou um outro tipo de grama sintética. Acredito que está sendo aperfeiçoado. Aguardamos também a decisão da Fifa sobre essa questão. Vai ser decidido lá na frente, vendo o que a Fifa fala e o acordo com a SPE. Mas a previsão é de grama sintética", contou.

O Santos, porém, espera não ter o mesmo problema que o Palmeiras, por exemplo. A grama do Allianz Parque, que também foi feito pela WTorre, foi alvo de muitas críticas e precisou passar por uma reforma recentemente.

Outros clubes brasileiros também já adotaram a grama sintética em seus estádios, como Botafogo e Athletico-PR. O Pacaembu, em fase final de reforma, será mais um estádio na lista.

As obras da nova Vila Belmiro ainda não tem uma data certa para começar. A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira.