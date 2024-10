Mesmo reserva, André é top 3 em participações em gols pelo São Paulo no Brasileiro

André Silva foi contratado para "fazer sombra" a Calleri. O atacante ainda não conseguiu se consolidar como titular, porém, mesmo saindo do banco de reservas, vem sendo decisivo para o São Paulo, sendo o terceiro jogador do elenco com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro.

André Silva já balançou as redes cinco vezes e anotou uma assistência nesta edição da competição por pontos corridos. Seu gol mais recente foi marcado no último domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, em Brasília.

Apenas dois jogadores aparecem à frente de André Silva neste ranking: Lucas e Luciano. O primeiro soma seis gols e quatro assistências, enquanto o segundo tem oito gols e uma assistência.