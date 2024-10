Fifa cria nova janela de transferências pensando no Mundial de Clubes de 2025

A Fifa decidiu criar uma nova janela de transferências entre os dias 1º e 10 de junho de 2025, voltada para o novo Mundial de Clubes. A competição será disputada pela primeira vez entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O período de contratações poderá ser usufruído apenas pelas federações dos clubes que vão participar do torneio.

"As associações-membros da Fifa dos clubes que vão participar do Mundial terão a possibilidade de abrir um período de inscrição excepcional de 1º a 10 de junho de 2025 (para clubes afiliados), antes do início da competição", explica a Fifa em comunicado.

O principal motivo da criação da nova janela é para que os clubes possam se reforçar e renovar com jogadores cujos contratos terminem durante o torneio, já que o Mundial será disputado entre o final da temporada 2024/2025 e o início da temporada 2025/2026 do futebol europeu. Também haverá a possibilidade de renovação dos vínculos apenas por alguns dias, para que o atleta saia do clube ao final da competição e fique livre no mercado.