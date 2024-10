Corinthians confirma fratura do volante Ryan; veja tempo estimado de recuperação

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que o volante Ryan sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo durante o jogo contra o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Ainda segundo o clube, o tempo médio estimado de retorno aos treinos com o restante do elenco é de seis a oito semanas. Assim, Ryan deve perder grande parte dos jogos do Corinthians até o final da temporada.

Ryan já iniciou o tratamento conservador com o departamento médico do clube. Por conta da fratura, o jovem deixou o Maracanã na última quarta-feira de muletas.