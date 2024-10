Sem Alan Franco, veja opções de Zubeldía para montar zaga do São Paulo contra Cuiabá

Por fim, há ainda o jovem zagueiro Matheus Belém. O defensor esteve no banco em alguns jogos neste 2024, mas ainda vai atrás de sua primeira oportunidade em campo sob o comando de Zubeldía.

Apesar do Cuiabá estar na zona de rebaixamento da Série A, o treinador pode escalar o São Paulo com o melhor que tem disponível, uma vez que o Tricolor só disputa o Brasileirão. Além disso, a equipe do Morumbi foi superada pelo Dourado no primeiro turno, o que leva a crer que o embate não será subestimado pela comissão.

A responsabilidade de escolher o substituto de Alan Franco, agora, é de Zubeldía, que terá a semana para tomar a decisão. São Paulo e Cuiabá duelam apenas neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série A.