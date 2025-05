Carro de Rossi é alvo de tiros em tentativa de assalto a jogadores do Fla

Ainda de acordo com o clube, "todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências". O Rubro-Negro indicou que mais informações sobre o caso seram divulgadas ao longo do dia.

O time de Filipe Luís empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores. A equipe está na terceira posição do Grupo C.

Veja nota do Flamengo

"Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela CONMEBOL Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia".