Savério Orlandi registra chapa que irá concorrer à eleição presidencial no Palmeiras contra Leila Pereira

A oposição do Palmeiras oficializou nesta terça-feira sua candidatura à presidência do clube, por meio da chapa "Palmeiras, Minha Vida é Você", liderada por Savério Orlandi, que tenta desbancar Leila Pereira, atual presidente e candidata à reeleição.

Foram registrados no clube o plano de gestão e a chapa, com os vice-presidentes Luiz Osvaldo Pastore (1° vice), Roberto Silva (2° vice), Luciana Santilli (3ª vice) e Felipe Giocondo (4° vice). Os membros fazem parte do grupo Palmeiras Avante, que une diversas alas insatisfeitas com a atual gestão do clube e que se uniram para lançar um opositor à Leila.

"Ao longo das próximas semanas, nossa campanha irá detalhar diversas ações de impacto através dos nossos canais oficiais. Esse Plano de Gestão reflete um processo amplo de debates e estudos, sempre com o objetivo de construir um Palmeiras de sucesso no longo prazo, extrapolando gestões, cargos e egos", afirmou Savério Orlandi.