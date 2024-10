PSV cede no fim e Sporting arranca empate pela Liga dos Campeões

Com o empate, o PSV conquistou seu primeiro ponto na Liga dos Campeões, tendo disputado dois jogos na competição até aqui. O Sporting, que havia vencido na rodada de estreia, segue invicto no torneio, com quatro pontos em duas partidas.

O PSV volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Sparta Rotterdam, às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Holandês. Na Liga dos Campeões, o clube enfrentará o PSG fora de casa, no dia 22 de outubro, terça-feira, às 16h.

Por sua vez, o Sporting jogará em casa contra o Casa Pia no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Português. Na próxima rodada da Liga dos Campeões, a equipe de Portugal encarará o Sturm Graz-AUS fora de casa. A partida é no dia 22 de outubro, terça-feira, às 16h.

Os gols do jogo

O PSV abriu o placar com 15 minutos de jogo. Schouten roubou a bola na saída do Sporting e finalizou com força no canto direito para marcar para os holandeses.

Porém, o Sporting empatou aos 40 do segundo tempo. O meia Daniel Bragança invadiu a área e bateu forte no canto esquerdo do goleiro para fazer o gol dos portugueses.