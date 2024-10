Mário Bittencourt sai em defesa de Mano Menezes no Fluminense e vê falha em planejamento da temporada

Nesta terça-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu uma entrevista coletiva para comentar o momento do clube, tanto fora quanto dentro de campo. Perguntado a respeito de Mano Menezes, o cartola saiu em defesa do treinador e destacou a melhora no aproveitamento.

"Com relação ao Mano, eu acho que não temos como fugir de falar de números. Quando ele chegou, o time tinha seis pontos, na 14ª rodada do Campeonato, com um aproveitamento muito ruim, era lanterna. De lá para cá, ele tem 50% de aproveitamento. Se você pegar hoje, quem tem 50% de aproveitamento? São times do 7º,8º e nono lugar. Obviamente, a gente sabe fazer conta e vamos ter que somar o aproveitamento dele agora e o aproveitamento do final do campeonato para gente poder se livrar (do rebaixamento)", começou Mário Bittencourt.

"Agora, só temos o Brasileirão, mas obviamente disputamos as copas para vencer. Mas o objetivo principal quando a gente trouxe o treinador era sair dessa zona incômoda do Campeonato Brasileiro. Temos 11 jogos pela frente e acreditamos. É normal que a gente tenha oscilação, até porque existem as contusões, os adversários também estão em evolução", complementou o presidente.