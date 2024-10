Cicinho projeta estreia de Filipe Luís com goleada do Flamengo diante do Corinthians

Com a demissão do técnico Tite, na última segunda-feira, Filipe Luís assumiu o comando interino do Flamengo e vai fazer sua estreia diante do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Ídolo do São Paulo, o ex-jogador Cicinho disse que o novo treinador teve sorte de estrear contra o Timão.

"A sorte do Filipe Luís é que já tem o Corinthians pela frente. Então já manda 4 a 0. O Corinthians na fase que está, já manda 4 a 0, a moral vai lá em cima", disse Cicinho no Arena SBT.