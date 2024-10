Casares detalha projeto que promete recuperar finanças do São Paulo

Hoje vamos apresentar no Conselho Deliberativo um plano de reestruturação da dívida, um planejamento importante para a instituição. No primeiro mandato, nós conseguimos trazer a autoestima do torcedor de volta. Tivemos um time competitivo, que ganhou títulos. Agora começa o segundo tempo, em que teremos que focar na recuperação financeira do São Paulo. O trabalho é a longo prazo, num fundo de investimentos dedicado ao São Paulo, para que possamos dar um passo à profissionalização e ter, daqui quatro anos e meio, um clube preparado para competir com mais força, tendo uma dívida equacionada Casares

Casares afirmou que este fundo de investimentos trará estabilidade ao São Paulo no longo prazo. Ele, ainda, fez um alerta para as categorias de base, que, segundo o presidente, será uma prioridade da gestão no segundo mandato.

"É através desse fundo de investimento da Galapagos que vamos atrair investidores. Claro que ajudei dentro do princípio da minha credibilidade, até dando o aval pessoal, mas não é isso que requer um clube empresa, profissionalizado. Agora, o fundo de investimentos trará uma estabilidade. O São Paulo cumprindo rigorosamente seu orçamento, terá times competitivos, revelação de novos jogadores, investimento na base, que será uma grande prioridade ainda neste segundo mandato. É um momento importante para que todos nós entendamos que é o segundo tempo de um mandato. No primeiro, tínhamos problemas estruturais, problemas na Fifa, grandes dívidas, uma herança de não só um mandato atrás. Foi uma geração de mandatos que se acumulou. E agora chegou o momento de todos nós nos unirmos para que o São Paulo esteja preparado para o futuro", declarou.

Por fim, o dirigente pediu para que os conselheiros aprovem o projeto e acredita que este será um passo fundamental para a reestruturação do clube. Ele admite que o Tricolor ainda apresentará dificuldades no balanço de 2024, mas irá colher os frutos a partir do final de 2025.