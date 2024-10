Com volta de Mbappé, Real Madrid divulga relacionados para partida com o Lille pela Liga dos Campeões

O Real Madrid divulgou na manhã desta segunda-feira os relacionados para a partida contra o Lille, marcada para esta terça-feira, pela Liga dos Campeões. A grande novidade na lista é o retorno de Kylian Mbappé.

O francês sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, na partida diante do Alavés, disputada na última terça-feira. Assim, a única partida em que Mbappé desfalcou o Real Madrid foi no clássico contra o Atlético de Madrid, no último domingo.

Os brasileiros Éder Militão, Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick também estão à disposição para a partida válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões.