Juventude sai na frente, mas leva empate do RB Bragantino no Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o Juventude e RB Bragantino empataram em 1 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Mandaca marcou para os mandantes. Enquanto Eduardo Santos anotou para os visitantes.

Com o resultado, ambas as equipes somam 33 pontos na competição. O RB Bragantino aparece à frente, na 11ª posição, por conta do saldo de gols superior ao Juventude (-4 a -6), 12º colocado.

O Juventude volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 29ª rodada do Brasileirão. Enquanto o RB Bragantino recebe o Palmeiras, no mesmo dia, às 16h30.