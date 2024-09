Barcelona leva 4 sob gritos de 'olé' e perde 100% de aproveitamento

O Barcelona foi derrotado por 4 a 2 pelo Osasuna neste sábado, no estádio El Sadar, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da equipe da casa foram marcados por Budimir (duas vezes), Zaragoza e Bretones, enquanto Pau Víctor e Lamine Yamal diminuíram para o Barça.

Apesar da derrota, o Barcelona segue líder de La Liga, com 21 pontos em oito jogos. O Osasuna chegou aos 14 pontos com o mesmo número de partidas, estando na oitava colocação da competição.

O próximo jogo do Barcelona é nesta terça-feira, contra o Young Boys, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, o Barça joga no próximo domingo (06), às 11h15, fora de casa, contra o Alavés. O Osasuna, por sua vez, visitará o Getafe no próximo sábado (05), às 11h15, por La Liga.