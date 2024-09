Palmeiras x Atlético-MG: veja informações e prováveis escalações do jogo da 28ª rodada do Brasileirão

Enquanto do outro lado, o Atlético-MG ainda divide as atenções com a Copa Libertadores. Antes de enfrentar o Alviverde, o Galo garantiu vaga na semifinal da competição continental depois de vencer o Fluminense, por 2 a 0. No Brasileirão, o time mineiro vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e é o nono colocado, com 36 pontos.

Para a partida, o Palmeiras segue com o desfalque do atacante Estêvão, com lesão na coxa esquerda. O lateral direito Mayke (lesão na panturrilha direita) e o goleiro Marcelo Lomba (pubalgia) começaram o processo de transição física durante a semana. O arqueiro vem treinando no gramado e pode ficar à disposição. Marcos Rocha (mialgia na coxa direita), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) também são baixas.

Os volantes Richard Ríos e Zé Rafael cumprirão suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, Caio Paulista retorna depois de cumprir suspensão contra o Vasco.

Os desfalques do Galo começam pelo técnico Gabriel Milito, que cumprirá suspensão automática, depois de receber o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino. A equipe ainda não poderá contar com Matías Zaracho (hérnia do esporte), Renzo Saravia (lesão na coxa direita) e Otávio (lesão no ombro).

Bernard, que sofreu uma entorse no joelho direito no duelo do meio da semana, também não deve jogar, assim como Alisson (lesão na coxa esquerda), que em fase de transição física. Por outro lado, o clube tem a expectativa de ter o retorno de Vargas, que se recuperou de lesão na panturrilha esquerda.

O Galo ainda deve poupar alguns de seus jogadores para evitar um desgaste maior. Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram pela última vez em compromisso da nona rodada do Brasileirão. O Verdão levou a melhor e venceu por 4 a 0, na Arena MRV.