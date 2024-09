Brazão valoriza sequência invicta do Santos, mas prega foco em reta final de Série B: "Faltam dez finais"

Neste sábado, o Santos terá um importante compromisso pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca da liderança da competição nacional, o Peixe recebe o Operário-PR, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

O Alvinegro Praiano ocupa, neste momento, a vice-liderança da tabela de classificação, com 50 pontos, apenas um atrás do Novorizotino. Dessa forma, caso faça a lição de casa neste sábado e vença o Fantasma, torce por um tropeço do adversário para, quem sabe, assumir a ponta.

O objetivo final do Santos, claro, é o acesso à Série A no fim da temporada - e a equipe parece estar no caminho certo para isso. Os comandados de Fábio Carille estão invictos há sete rodadas, e o goleiro Gabriel Brazão valorizou a boa sequência, mas destacou a importância de ir jogo a jogo.