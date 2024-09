Gabriel Milito destaca jogo "perfeito" do Atlético-MG na classificação sobre o Fluminense na Libertadores

Na partida de ida, na última quarta-feira, no Maracanã, o Fluminense venceu por 1 a 0 e obrigou o Atlético-MG a buscar a virada na Arena MRV, no jogo de volta. Deyverson, que entrou antes do intervalo no lugar de Bernard, marcou os dois gols da vitória, no segundo tempo, e colocou o Galo na semifinal.

"Os atletas jogaram com muita valentia. Depois as questões táticas são outras coisa, mas sem paixão ou valentia é impossível ganhar. Falei isso pois eles me transmitem coisas boas todo tempo, nos treinos e nos jogos. Alimentam minha confiança para ter a sensação boa de que era possível virar e eliminar o Fluminense", comentou o treinador.

Agora, o Atlético-MG vai enfrentar o River Plate, pela semifinal da Libertadores. A partida de ida acontece no dia 23 de outubro, na Arena MRV. Enquanto a volta, no Más Monumental, será realizada no dia 30 de outubro.

O Galo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Palmeiras, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Atlético-MG ocupa a 9ª posição, com 36 pontos. Já o Verdão é o vice-líder da competição, com 53 tentos.