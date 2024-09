Escalação: Carille comanda treino tático e esboça Santos para enfrentar o Operário-PR

Há, ainda, a expectativa que o gambiano Yusupha Njie seja relacionado pela primeira vez. Ele ainda não estreou pela equipe pois, de acordo com Carille, precisava demonstrar mais intensidade nos treinamentos. O mesmo se replica ao equatoriano Billy Arce.

Apesar do empate frustrante com o Novorizontino, o Santos está invicto há sete partidas na Segunda Divisão e figura no segundo lugar da tabela, com 50 pontos, um a menos que o Tigre.

Segundo as contas do técnico Fábio Carille, o Peixe precisa alcançar 63 pontos para assegurar o retorno à Série A. Ou seja, o time precisa de, pelo menos, mais quatro vitórias nas últimas dez rodadas da competição.

Carille terá mais uma sessão de treino para preparar o Santos visando o jogo contra o Operário-PR. O confronto está agendado para este sábado, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão.