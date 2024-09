Elenco do Vasco avança em preparação para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Vasco fez o seu terceiro treino de olho no confronto diante do Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Após se reapresentar na última terça-feira, o grupo vascaíno avançou na preparação para pegar o clube mineiro.

Os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento realizado na academia do CT Moacyr Barbosa. Em seguida, os atletas rumaram ao gramado e fizeram um exercício de cruzamentos e finalizações. Por fim, ainda sobrou tempo para um trabalho de situações de ataque e tomadas de decisão.

Para o duelo contra o Cruzeiro, o técnico Rafael Paiva terá desfalques já bastante conhecidos. Adson, Jair, Paulinho e Guilherme Estrella continuam tratando de suas respectivas lesões junto ao departamento médico e não estão à disposição.