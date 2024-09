Quanto o Corinthians faturou com classificação para semifinal da Copa Sul-Americana

US$ 460 mil pelas quatro vitórias na fase de grupos (US$ 115 mil por vitória)

US$ 600 mil por classificação às oitavas de final

US$ 700 mil por classificação às quartas de final

US$ 800 mil por classificação à semifinal

O vencedor da Copa Sul-Americana garante US$ 6 milhões (R$ 32,7 milhões) em premiação. Ou seja, em caso de título do Corinthians, o clube arrecadaria no total algo em torno de US$ 9,4 milhões (R$ 51,2 milhões). O vice-campeão da competição garante US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões).

Não é novidade para ninguém que o Corinthians passa por problemas com suas finanças. O clube vem sofrendo com ações na Justiça por dívidas antigas e, segundo o balanço financeiro do primeiro semestre, tem débito avaliado em R$ 2,3 bilhões, somando agremiação e Neo Química Arena.