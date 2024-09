Corinthians embala com Memphis, Data Fifa, Ramón e 'outra mentalidade'

O Corinthians finalmente embalou na temporada após a chegada de reforços, o efeito Memphis Depay e o tempo maior para trabalhar durante a Data Fifa.

O que aconteceu

O Corinthians ainda está no Z4 do Brasileirão, mas o momento é positivo e de muita confiança no clube. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

O Timão aproveitou muito bem a janela de transferências, principalmente pela chegada de Memphis Depay. O elenco encorpou, e todas as outras contratações têm atuado com frequência: Hugo Souza, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez, Carrillo e Héctor Hernández. Alex Santana era titular antes de grave lesão muscular.