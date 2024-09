Santos enfrenta Operário-PR pela quinta vez em sua história; confira retrospecto

No próximo sábado, o Santos enfrenta o Operário-PR, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este será o quinto confronto entre as equipes na história, sendo o segundo oficialmente.

Nos quatro jogos realizados, o Peixe venceu três e perdeu um. Porém, a derrota veio justamente na primeira partida oficial.

O revés ocorreu no primeiro turno desta edição da Segunda Divisão, no qual o Alvinegro Praiano foi derrotado por 1 a 0, no Estádio Germano Kruger, palco de todos os jogos entre os clubes até o momento.