Grêmio x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, Grêmio e Criciúma se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto atrasado é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e poderá ser acompanhado através do Premiere e Globo (somente para RS e SC).

Os donos da casa estão em bom momento na Série A. O Grêmio vem se recuperando na competição e conseguiu se afastar da briga contra o rebaixamento.

A vitória no último fim de semana, por 3 a 2, sobre os reservas do Flamengo, fez os gaúchos irem a 31 pontos. Um novo triunfo deixará a equipe comandada por Renato Portaluppi perto da parte de cima da classificação.