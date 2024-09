Giay se vê em evolução no Palmeiras: 'Me sinto cada vez melhor'

Mayke está fora há um mês devido a uma lesão na panturrilha direita. Marcos Rocha, por sua vez, trata de mialgia na coxa direita deste o último fim de semana. Dessa forma, Giay tem chance de garantir uma sequência como titular na equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral destacou a sequência de vitórias do Verdão no Brasileirão.

"Sabemos que estamos vindo de partidas boas e de vitórias importantes e sabemos também o que significa o Brasileirão, o quão difícil e complicado que é. As equipes são todas muito boas, então temos que continuar assim, firmes, unidos, juntos, que assim vamos conseguindo os triunfos e as vitórias que precisamos", declarou.

O próximo adversário do Palmeiras é o Atlético-MG, que no meio de semana tem compromisso pelas quartas de final da Libertadores, contra o Fluminense. Giay projetou a partida diante do Galo. A bola rola no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

"Todos os times brasileiros, jogando as copas ou não, fazem partidas muito complicadas. Todas as equipes têm muitos jogadores, elencos amplos. Então, acho que eles estão preparados para lutar, para jogar tanto o Brasileiro como a Libertadores da mesma forma. Temos uma semana para nos preparar e pensar na partida do fim de semana, que vai ser muito importante para nós", finalizou.