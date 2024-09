Carille assume precipitação com Billy Arce e promete mais minutos a Miguelito no Santos

O técnico Fábio Carille mais uma vez deixou de fora dois reforços do Santos no empate contra o Novorizontino, por 1 a 1, na Vila Viva Sorte, nesta segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante equatoriano Billy Arce e o gambiano Yusupha Njie não foram relacionados para a partida.

Recentemente, logo após a partida contra o América-MG, na Vila, Carille afirmou que ambos precisavam demonstrar mais intensidade para ter oportunidades. Desta vez, ele disse que os dois evoluíram nos últimos treinamentos e vê os jogadores mais próximos de serem relacionados.

O comandante, inclusive, acredita que se precipitou com Billy Arce. Contratado no final de julho, ele chegou a estrear pelo Santos e atuou duas vezes, mas deixou de ir para o banco de reservas. O técnico assumiu que o mandou a campo antes da hora certa.