Raphinha marca duas vezes, Barcelona goleia o Villarreal e segue na liderança do Espanhol

O Barcelona visitou o Villarreal neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio de la Cerámica, os visitantes venceram por 5 a 1, com gols de Robert Lewandowski (duas vezes), Pablo Torre e Raphinha (duas vezes). Enquanto Ayoze Pérez descontou para os donos da casa.

Com a vitória, o Barcelona vai aos 18 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Villarreal conhece sua primeira derrota na competição e permanece na quarta posição, com 11 tentos.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Getafe, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Já o Villarreal visita o Espanyol na quinta, às 14 horas. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.