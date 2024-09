Corinthians vence São Paulo novamente e conquista hexa do Brasileirão feminino

Com o resultado, o Corinthians soma seis troféus e é o time que mais venceu a competição. A primeira vez que o clube levantou a taça foi em 2018. Em 2020, iniciou uma sequência de cinco títulos consecutivos.

As Brabas garantiram a conquista com uma campanha de 16 vitórias, dois empates e duas derrotas. No mata-mata, elas eliminaram o Bragantino, nas quartas de final, e o Palmeiras, na semifinal, além de ter superado o Tricolor Paulista na grande decisão.

Apesar da derrota, o São Paulo teve sua melhor campanha na história da competição. Anteriormente, só havia chegado até as semifinais, nas duas edições anteriores.

Agora, os times voltam as atenções para o Campeonato Paulista Feminino. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), diante do Marília, no Estádio Bento de Abreu, pela décima rodada. Enquanto o São Paulo joga contra o rival Santos, na quinta (26), às 19h, no Estádio Ulrico Mursa.

