Athletico empata com Criciúma em jogo agitado e amplia jejum no Brasileirão

Na noite deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Athletico no Estádio Heriberto Hülse e empatou sem gols. Foi o sétimo duelo dos paranaenses sem vitória no torneio.

Com o resultado, o Criciúma seguiu próximo da zona de rebaixamento da competição. O Tigre, apesar de ter ultrapassado o Vitória, se encontra na 15ª com 29 pontos, somente um a mais em relação ao Corinthians, time que abre o Z4.

Do outro lado, o Athletico-PR seguiu na 13ª posição, com 31. Se vencesse, o time entraria no G12, já que ultrapassaria o Grêmio, 12º colocado, com os mesmos 31 somados, mas à frente pelos critérios de desempate.