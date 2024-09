Seleção Feminina anuncia dois amistosos no Espírito Santo em Outubro

"O Espírito Santo e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo estão muito felizes em receber esses dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina logo após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Essas duas partidas fazem parte da estratégia da Federação de valorização e desenvolvimento do futebol feminino", afirmou o presidente da FES, Gustavo Vieira.

"Os amistosos serão marcos para incentivar a prática do futebol feminino no nosso Estado. As duas partidas estão incluídas na política de desenvolvimento do futebol feminino do Estado. Pela primeira vez, a Federação está realizando o Estadual sub-17 feminino com a ajuda da CBF. Nosso intuito é exatamente esse, incentivar a prática do futebol feminino e desenvolvimento do futebol feminino no Estado Espírito Santo em parceria com a CBF", completou.