Ferreirinha avança em recuperação e treina com o grupo em reapresentação do São Paulo

A reapresentação do São Paulo nesta sexta-feira (20), no CT da Barra Funda, teve novidades. O atacante Ferreirinha, que se recupera de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, participou das atividades com o grupo. O Tricolor se prepara para o duelo contra o Internacional neste domingo, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ferreirinha começou a treinar com bola na última segunda-feira, ainda com a fisioterapia. Nesta sexta, o atacante participou da primeira parte do treino e, na sequência, trabalhou com a preparação física.

O camisa 47 do São Paulo sofreu a lesão no início do clássico contra o Palmeiras, no dia 18 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante teve que ser substituído e, desde então, iniciou o processo de recuperação.