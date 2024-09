São Paulo reencarna espírito copeiro com receita já testada por Zubeldía

Sofrer poucos gols como visitante marcou o último título de Zubeldía, no ano passado, pela LDU. O treinador comandou o time equatoriano na campanha vencedora da Sul-Americana.

Zubeldia foi campeão da Sul-Americana pela LDU Imagem: Franklin Jacome/Getty

Nas três eliminatórias antes da final contra o Fortaleza daquela Sul-Americana, a equipe foi vazada apenas uma vez fora de casa — e justamente contra o São Paulo, no MorumBis, já no duelo de volta das quartas. Diante do Ñublense e do Defensa y Justicia, em duelos de ida das oitavas e da semi, a LDU não tomou gols: venceu os chilenos por 1 a 0 e empatou com os argentinos.

Na fase de grupos, a tônica foi a mesma, e o próprio Botafogo foi uma das vítimas: os equatorianos saíram do Nilton Santos com o empate por 0 a 0.

Sustos e mudança de esquema

Contra o Botafogo, Zubeldía colocou em campo um São Paulo com três zagueiros em uma espécie de 5-4-1. A estratégia, porém, não se mostrou eficiente na etapa inicial: a equipe deixou muitos espaços na intermediária e não teve forças para armar contra-ataques.