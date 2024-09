Com treino tático, Internacional faz penúltima atividade antes de encarar o São Paulo; veja time provável

Nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional realizou a sua penúltima atividade antes de enfrentar o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no domingo, às 18h30, no Estádio do Morumbis, na capital paulista.

O treinador do Internacional, Roger Machado, comandou um treinamento fechado nesta manhã. O técnico realizou atividades táticas, e ajustou todos os detalhes do time que entrará em campo contra o Tricolor Paulista em busca de mais três pontos no Campeonato Brasileiro.