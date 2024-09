Augusto Melo nega chance de Corinthians virar SAF: "Tudo balela"

O presidente Augusto Melo negou qualquer chance do Corinthians virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol) em entrevista nesta sexta-feira, logo após o sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. O dirigente tratou a ideia como "balela" e garantiu que segue sendo contra essa possibilidade.

"O Corinthians jamais vai virar SAF. O Corinthians não precisa disso, tem uma torcida maravilhosa, que mantém essa instituição do tamanho que ela é. Deixei muito claro desde a campanha que sou contra. Na nossa gestão o clube não vai virar SAF, podem ter certeza disso. Isso é tudo balela", disse Augusto em zona mista.

Mais cedo, o "Movimento Reconstrução SCCP", formado por conselheiros de oposição do Corinthians, soltou uma nota oficial nesta sexta-feira acusando o Augusto Melo de querer vender o clube. Os integrantes do grupo entendem que há um "movimento arquitetado" por parte da diretoria, que começaria com a abertura de uma ação cautelar com pedido de liminar na Justiça.