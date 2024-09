Atacante do São Paulo, Calleri está prestes a alcançar marca de 450 jogos como profissional

"Não posso deixar de agradecer a cada pessoa que me ajudou, desde os meus primeiros passos até hoje. Prefiro não citar nomes para não esquecer de ninguém, mas todos tiveram um papel fundamental na minha vida. Em especial, o All Boys, que me deu a oportunidade de iniciar no futebol e fazer a minha estreia como profissional", finalizou.

Calleri possui 75 gols em 201 jogos com a camisa do São Paulo. O argentino é o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Tricolor. Além disso, é o terceiro jogador da história da equipe paulista que mais vezes balançou as redes na Copa Libertadores, com 13 tentos, atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni, ambos com 14.

Em 2016, aliás, quando fez nove gols pela Libertadores, Calleri entrou para a história e ainda ostenta a marca de ser o são-paulino com mais tentos em uma única edição do torneio.